У Тернополі продовжують поточний ремонт доріг. Сьогодні, 26 травня буде ускладнений рух транспорту за адресами: вул. Сахарова, перетин вул. 15 Квітня – вул. Куліша, вул. Загородня, вул. Київська, вул. Лозовецька. Про це повідомляють у Тернопільській міській раді.

У мерії зазначають, що в цей же час на вулицях Лозовецька і Замонастирська працівники підрядної організації проводитимуть підготовку ремонтних карт для подальшого влаштування там нового шару дорожнього покриття.

Для належного проведення ремонтних робіт рух транспорту на вул. Замонастирській (від вул. Стецька до вул. Гайової) тимчасово перекрито.

Також через ремонт дороги з 27 травня у Тернополі буде частково обмежено рух транспорту й на вул. Шептицького (в межах моста через річку Серет). Зокрема, доступними для проїзду транспортних засобів будуть дві з чотирьох смуг рухи.

У міськраді додають, що від початку тижня локальний поточний ремонт доріг проведено на вулицях: Микулинецька, Коновальця, Володимира Великого, Леся Курбаса, Текстильна, Промислова, Лук’яновича, Поліська.