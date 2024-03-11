У Тернополі рецидивіст пограбував будинок пенсіонерки, а тоді автомобіль молодого чоловіка

Оперативники викрили зловмисника, причетного до двох крадіжок. Житель Тернопільського району таємно викрав майно із помешкання й транспортного засобу. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

На лінію «102» надійшло повідомлення про злочин від 75-річної місцевої жительки. За словами потерпілої, невідома особа пошкодила вікно, проникла у будинок та повиносила звідти речі. Оскільки у помешканні тривалий час ніхто не проживає, крадіжку жінка виявила не одразу. Серед викраденого – газовий котел, двигун до станка та радіаторні батареї. Сума завданих збитків становить 200 000 гривень.

Про таємне викрадення майна з автомобіля повідомив працівникам поліції й 21-річний мешканець обласного центру. Він розповів, що з багажника його машини викрали набір інструментів та автомобільний акумулятор із зарядним. Подія трапилася у дворі будинку на вулиці Фабрична. Матеріальну шкоду потерпілий оцінив у 18 000 гривень. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисника.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили крадія. Ним виявився житель Білецької громади 1971 року народження. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліцейських. Він уже судимий за майнові злочини. Зловмисник частину викрадених речей реалізував на ринку.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.