З метою контролю та враховуючи рішення Ради оборони області при Тернопільській обласній військовій адміністрації щодо обмежень використання світлових вивісок та зовнішнього освітлення в темну пору доби, 20 жовтня дві оперативні групи з-поміж працівників Національної поліції та муніципальної інспекції міської ради, здійснювали перевірки суб’єктів господарювання за дотримання вимог.

За результатами обстежень проведено близько 100 профілактичних бесід з підприємцями, грубих порушень не виявлено. Джерела зовнішнього освітлення у місті також було вимкнено, пише Тернопільська міська рада.

Дякуємо суб’єктам господарювання за розуміння та підтримку енергетиків, які працюють над відновленням енергетичної системи України.

Звертаємося до тернополян! Якщо ви помітили освітлення бігбордів, сітілайтів, іншої зовнішньої реклами прохання звертатися в управління муніципальної інспекції за тел.: +38 (067) 447 31 86 та +38 (073) 015 1481 (Viber) або на лінію 102.