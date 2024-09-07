У Тернополі провели забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України»

Це щорічний патріотичний захід, який вже став традицією вшанування пам’яті воїнів, що загинули під час російсько-української війни. Він проводиться в кінці серпня і приурочений до Дня пам’яті захисників України (29 серпня).

Цьогоріч на забіг зареєструвалось понад 600 охочих. Кожен учасник обирав дистанцію (2 км, 5 км або 10 км) та долав її із закріпленим на футболці номером та іменем свого Героя.

Наталія Ковалькова, яка цього року бігла свої 10 км за друга дитинства, військовика, журналіста, тернополянина Павла Римара, каже, що дуже вдячна організаторам забігу, бо кожне з цих імен воїнів важливе і безцінна памʼять про їх найбільший подвиг.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це не змагання, це вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.