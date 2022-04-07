У Тернополі відбулася комунікаційна зустріч з людьми, які, тікаючи від російської агресії, знайшли прихисток в нашій області.

Внутрішньо переміщеним особам розказали, як адаптуватися на новому місці – знайти тимчасову роботу, орендувати житло, отримати юридичну, психологічну допомогу.

Як зазначив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко, сьогодні українці єдині. Тернопільщина продовжує бути надійним тилом та надавати прихисток нашим громадянам. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб люди були забезпечені усім необхідним. У цьому активно допомагають волонтери та громадські організації. Робимо усе заради нашої спільної перемоги.

Під час комунікаційної зустрічі «Адаптація у Тернополі» спікери також відповіли на питання:

– правовий статус і юридичні аспекти життя вимушених переселенців;

– можливості та підтримка у розвитку підприємницької діяльності в Тернополі;

– ринок комерційної нерухомості та оренди житла;

– місцеві освітні можливості для виховання і навчання дітей під час війни тощо.

У цей час діти мали змогу подивитися казку-комедію «Веселі ведмежата» та на деякий час забути усі жахіття війни.