21 квітня о 15:30 год. до Всесвітнього дня книги та авторського права у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки проходитиме тренінг на тему: «Перша долікарська і медична допомога у воєнний час» за підтримки кафедри медицини катастроф та військової медицини ТНМУ імені І. Я. Горбачевського.

«Через повномасштабні воєнні дії люди змушені адаптуватись до нових реалій. В умовах військової агресії існує загроза безпеці життєдіяльності людини, пов’язаної як зі збройним протистоянням, так і використанням хімічної, ядерної та біологічної атаки. Вчасне надання першої допомоги, яку може надати не тільки медичний працівник, а й кожна людина, значно покращує шанси на виживання, — зазначають у бібліотеці. – В рамках проведення заходу відділ медичної літератури пропонує до перегляду літературу по наданні першої долікарської допомоги, медичної допомоги від уражаючих факторів ядерної зброї, радіаційних та термічних уражень».