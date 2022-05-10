У Тернополі 12 травня відбудеться благодійний концерт «Золоті голоси України в підтримку ЗСУ».

Його проведуть у драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Початок о 17.00 год. Влаштовує концерт громадська організація «Жінки в Бізнесі Тернопіль». Зібрані кошти підуть на допомогу нашим захисникам: 3 єгерський батальйон 68-ї окремої єгерської бригади полковника Миколи Кулича, в якій служить багато хлопців з Тернополя.

Про це організатори написали у мережі Facebook: «Кращі голоси України об’єдналися задля нашої Перемоги!

За сприяння Тернопільської Асоціації рієлторів України та Всеукраїнської платформи «Жінки в бізнесі» у Тернопільській області запрошуємо усіх тернополян та гостей міста на неймовірну подію, де для Вас заспівають:

Швачка Анжеліна: Солістка Національної опери України, Народна Артистка України, лауреатка премії ім. Т. Г. Шевченка, кавалер Зірки Італії за особливі заслуги, Командор ордена Академії Мистецтв України, в репертуарі 45 оперних партій, співала в понад 50-ти країнах світу, кавалер ордену “Зірки Італії”.

Сергій Магера: соліст Національної опери України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордену “Зірки Італії”.

Борис Репка: заслужений артист України, директор-художній керівник Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Т. Шевченка

Олександр Киреєв: соліст Національної опери України, лауреат Міжнародних конкурсів.

Також для Вас заспівають студенти Київської національної музичної академії України: Катерина Ясенчук, Володимир Щур, Володимир Соколовський, Марина Зінкевич», – пишуть організатори.

Ціна за вхід – 100 гривень. Оплата на картку за реквізитами: 4149 6293 0127 7455.