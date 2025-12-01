У Тернополі пройде благодійний забіг до Дня святого Миколая

6 грудня у Тернополі пройде символічний легкоатлетичний забіг, присвячений Дню святого Миколая.

Про це повідомили у міській раді.

Забіг матиме особливу місію – зібрати донати для дітей, які постраждали внаслідок обстрілу 19 листопада в Тернополі. Саме тому під час забігу не важлива швидкість чи встановлення рекорду. Важлива участь, єдність та підтримка.

Легкоатлетичний забіг відбудеться на набережній Тернопільського ставу, Початок реєстрації о 09:30 год. Старт о 10:30 год. Дистанція – 5 км. Пробігши, Ви отримаєте ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та неймовірний святковий настрій!

Щоб взяти участь необхідно:

зареєструватися за посиланням;

підготувати новорічний костюм чи елемент святкового образу, у якому ви бедет брати участь в забігу

задонатити

Збиратимуть донати на початку забігу. Суму донату кожен учасник визначає самостійно.

Захід організовано Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення за підтримки Тернопільської міської ради та Управління розвитку спорту та фізичної культури.