У Тернополі презентують книгу про загиблого земляка “Мій син-кіборг”

15 грудня о 14.30 у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться презентація книги Марії Вітишин про сина-героя, старшого сержанта 80-ї окремої аеромобільної бригади, полеглого захисника Донецького аеропорту Івана Вітишина (2015).

Книга “Мій син – кіборг” вийшла друком восени ц.р. у видавництві “Джура”. У ній пані Марія публікує свої материнські спогади та відчуття, спогади рідних, військових побратимів, світлини з сімейного альбому, детально описує хронологію подій січня-лютого 2015 року. Розділ книги «Жива пам’ять» – вірші поетів-земляків, присвячені світлій пам’яті Івана, захисникам Донецького аеропорту.

Спеціальні гості заходу: авторка книги- Марія Вітишин, Василь Ванчура- директор видавництва “Джура”, Ірина Скасків- літераторка, головна спеціалістка відділу Міністерства у справах ветеранів в Тернопільській області, Неонілла Крем”янчанка- письменниця, краєзнавиця, Наталя Турчин- голова Тернопільської МГО “Просвіта”, Валентина Семеняк- українська письменниця, журналістка, фотохудожниця.

Вхід вільний.