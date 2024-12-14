У Тернополі презентували видання про народного артиста України В’ячеслава Хім’яка

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація науково-бібліографічного видання, присвяченого 75-річчю народного артиста України В’ячеслава Хім’яка.

Як повідомила завідувачка відділу літератури та мистецтва бібліотеки Світлана Осуховська, книга містить хронологічний опис педагогічної та творчої діяльності актора, його кіноролей та режисерських робіт.

“Головним ініціатором створення книги став Сергій Гордєєв — друг В’ячеслава Хім’яка. До проєкту долучилися працівники бібліотеки, а також театральні діячі. Видання включає понад 200 фотографій, серед яких — архівні сімейні світлини, фото з театру та афіші”, — зазначила Осуховська.

На презентації були присутні колеги митця з театру та університету, а також його друзі. Фінансування видання забезпечив департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, за підтримки місцевих театрів та філармонії.

Для довідки. В’ячеслав Хім’як – видатний актор, режисер і педагог. Від 1974 року працював актором Тернопільського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, а з 2009 року очолює кафедру театрального мистецтва в Тернопільському педагогічному університеті. У 1999 році йому було присвоєно звання народного артиста України.