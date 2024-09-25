У Тернополі презентували науковий збірник про історію Почаєва

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація збірника матеріалів Міжнародної наукової конференції «Почаївський феномен: Василіянський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії та культурі України».

Організаторами виступили Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Тернопільська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української Греко-Католицької Церкви, Інститут історії Церкви Українського католицького університету.

Презентацію урочисто відкрив директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Ярема Шатарський. Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, доктор канонічного права владика Теодор Мартинюк благословив вихід у світ збірника.

Участь у презентації взяли духовенство, представники влади, науковці, молодь, семінаристи, вихованці Тернопільського обласного ліцею «Знамення».

Цей збірник увібрав доповіді понад 30 науковців з України та Польщі, які тематично згруповані в 6 розділах, окремою складовою стали документальні додатки. Робота над першоджерелами дала змогу спростувати численні міфи щодо історії Почаївського василіанського монастиря. Більшість документів уперше перекладено сучасною українською мовою. Рекомендувала до друку вчена рада філософсько-богословського факультету Українського католицького університету.

Презентацію збірника представив кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії Церкви Українського католицького університету Володимир Мороз, науковий редактор видання.

Зібрання модерував доктор східних церковних наук о. Віталій Козак.

Підґрунтям для видання збірника стала конференція, яка відбулася минулого року 29–30 вересня в Зарваниці за підтримки Провінції Найсвятішого Спасителя Василіанського чину в Україні, Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, Інституту історії Церкви Українського католицького університету, приурочена 250-річчю коронації папськими коронами Почаївської ікони Матері Божої з Ісусом.

Зазначимо, що фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею слугували джерельною базою досліджень пошуківців. Експонати музею увійшли до каталогу виставки почаївських старожитностей, який видали до конференції (29–30 вересня 2023 року, упорядник — Володимир Мороз). Цей каталог доступний онлайн.

Видання містить зображення сакральних речей Почаївського василіанського монастиря, гравюри зі стародруків тощо, які показують самобутність київської християнської традиції XVII—XVIII століть.

Джерело: Департамент інформації УГКЦ