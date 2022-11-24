24.11.2022 12:17

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі правоохоронці виявили чотири автівки, які перебували в розшуку 

24.11.2022

Ірина Нова

65

Тернопільщина, Новини, Події

Поширити:

Один з таких автомобілів, інспектори зупинили за порушення ПДР на вулиці Злуки. Під час перевірки документів, патрульні встановили, що транспортний засіб Renault перебуває в розшуку державною виконавчою службою.

Окрім того, спілкуючись з водієм, інспектори виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП, повідомили працівників ДВС та евакуювали автомобіль на арештмайданчик.

Троє інших водіїв — сплатили заборгованість на місці зупинки, працівники ДВС закрили виконавче провадження, аби громадяни змогли безперешкодно продовжити рух.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернополя, події, патрульна поліція, автомобілі у розшуку, На

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах