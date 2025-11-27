У Тернополі працюють групи підтримки мам і школярів з протидії стресу та емоційного вигорання

Програма «Турбота про турботливих мам» запрацювала в «Освітньому артпросторі «ЛІРА», який спеціалізується на успішних арттерапевтичних практиках протидії емоційного вигорання та стресу в сьогоднішніх умовах.

За оцінками психологів війна створила хронічне навантаження на нашу психіку. Постійні тривоги, трагічні новини, блекаути, складнощі шкільного навчання, – це неминуче веде до емоційного вигорання та виснаження. Багато хто почувається самотніми у своїх переживаннях, не маючи ні часу, ні можливості поділитися труднощами чи звернутися до фахівця.

Програма «Турбота про турботливих мам» – це не просто курс, це безпечний, підтримуючий простір, де можна нарешті зітхнути. Це місце, де кожен знайде розуміння, скинете тягар ізоляції та зможете відновити своє ментальне здоров’я.

Чому це важливо саме зараз?

Мами школярів у теперішніх умовах стали справжніми супергероїнями. Вони одночасно виконують ролі вчительки під час онлайн-уроків, інструкторки з безпеки під час повітряних тривог, психолога, економіста та просто тієї, хто має триматися, бо «ресурсна мама – це стабільність для родини».

Лариса РИМАР, директорка «Освітнього артпростору «ЛІРА» зауважує: «Варто пам’ятати, що ментальний стан матері безпосередньо впливає на емоційний стан дитини. Щоб діти могли відчувати опору, мами самі мають бути цією опорою! Наша загальна мета – допомогти зміцнити внутрішні ресурси та досягти емоційної стабілізації, щоб жінки могли ефективно долати виклики війни».

На зустрічах в Освітньому артпросторі «ЛІРА» надаються конкретні, практичні інструменти для самодопомоги, це – групи підтримки, психологічні тренінги та арт-терапевтичні сесії, де фахівці навчають:

керувати тривогою та стресом (техніки релаксації та усвідомленості);

знаходити джерела енергії та відновлювати свій ресурсний стан;

здорово проживати складні емоції (гнів, страх, горе);

будувати стійкість (resilience) та підтримувати дітей у складні часи.

У «ЛІРІ» подбали про все, щоб ви могли прийти!

Організатори розуміють розуміємо, як важко знайти час, тому створили унікальну перевагу: ви можете відвідувати заняття разом із дитиною!

Поки мами відновлюєтеся у групі, діти братимуть участь у паралельних арттерапевтичних заняттях з досвідченими викладачами. Це робить вашу участь комфортною та безпечною!

Коли: середа (10.00), четвер (17.00), п’ятниця (18.00), субота (15.00), неділя (15.00).

Тривалість: 1,5 год. Групи формуються на постійній основі!

Де: Центр міста, вул. Замкова, 7, «Освітній артпростір «ЛІРА»».

Вартість: 650,00 грн/1 заняття (при оплаті курсу з 8 занять – знижка 5%).

Не відкладайте турботу про себе на потім.

Ваш ресурс – це фундамент спокою вашої родини!

Записатися та отримати свій острівець сили: https://forms.gle/WJmNmBGAgXAs63b66.

Контакти для довідок: Viber (+380678608876)