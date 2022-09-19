У Тернополі активно діють гуманітарні штаби. У них внутрішньо переміщені особи можуть отримати необхідну допомогу. Зокрема, продуктові набори, одяг, засоби особистої гігієни тощо.

Про це сповіщають у Тернопільській міській раді.

Так, звітують, завдяки підтримці іноземних партнерів, штаб при Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення отримав 25 міжнародних вантажів, а це – понад 130 тон гуманітарної допомоги.

Гуманітарний штаб при «Центрі науки Тернопіль» отримав допомогу загальною масою 617 тон, з яких української гуманітарної допомоги – 83 т, міжнародної допомоги – 534 т. Кількість усіх вантажів становить 240 одиниць, з яких українських – 69 та міжнародних – 171 одиниця.

Окрім цього, у Тернополі було організовано видачу індивідуальної допомоги, яку отримали 30 745 осіб, згідно з поданими 13 208 заявами. Таку ж допомогу отримали організації, підприємства, які допомагають переселенцям, військові та ВПО на основі 1409 заяв.