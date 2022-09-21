У Тернополі поліція відкрила кримінальну справу щодо депутатки, яка виступила проти УПЦ МП 

Кримінальне провадження за статтею 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками відкрили у поліції Тернопільщини щодо депутатки Тернопільської міської ради Мар’яни Юрик-Том’як.

Про це жінка розповіла 19 серпня в Інстаграмі, повідомивши, що зранку її викликали на допит.

“На мене відкрили кримінальну справу за пости у Фейсбуці щодо шабашу московського патріархату на Тернопільщині. Тільки що в мене був допит у поліції. Захищала я себе сама, без адвоката поки що. Подивимося, що буде дальше з цією справою, але скажу вам все веселіше і веселіше стає”, – відзначила Мар’яна Юрик-Том’як.

За словами тернополянки, допис і відео до поста переглянуло майже 500 тисяч користувачів.

“До речі, пост мені вже давно знесли зі сторінки, адміни Facebook написали, що надійшло чимало скарг”, — зауважила депутатка.

“Ображеним” за те, що стежать за нею, Мар’яна подякувала.Зізналася, що вельми здивована, що досі існують ще ті, хто допомагає та захищає “кацапське релігійне угрупування”.

“Моя позиція незмінна! Ненавиджу все московське! Ненавиджу тих, хто продовжує служити варварам, загарбникам, вбивцям і ґвалтівникам! У кожного свій фронт! Хтось зі зброєю у руках, а хтось словом!”, — сказала депутатка.

Стаття, за якою обвинувачують Мар’яну, передбачає покарання – штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, наприкінці серпня попри заборону на масові заходи через військові погрози від РФ та воєнний стан в Україні, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою з Кам’янця-Подільського до Свято-Почаївської Успенської лаври. Тоді, за словами керівника Тернопільської ОВА, жоден з ієрархів УПЦ московського патріархату не благословляв хресну ходу.

Місцева влада 24 серпня, замість того, аби займатись нагальними проблемами, мусила “виловлювати по полях” неконтрольовану масу у 5 тисяч осіб. Водночас місцеві ЗМІ повідомляли, що після низки безрезультатних звернень до влади та поліції, мешканці Тернопільщини вирішили зупинити ходу власними силами.

Місцеві вигукували “Слава Україні — Героям слава”, на що прихильники московського патріархату кричали – “хрістос воскрєсі”, тоді жителі Підволочиська закликали “Геть московського попа”, “До пекла, там ваше місце”. Очевидці пояснили, що ще на Хмельниччині на хрестах були помічені триколори рф. Також зазначалося, що ніхто у колоні не міг говорити українською мовою та не здатен відповісти “Героям Слава”.