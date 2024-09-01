У Тернополі поліцейські виявили у нетверезого водія зброю

Минулого вівторка близько 18-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідомий чоловік сідає за кермо автомобіля, ймовірно, у нетверезому стані.

Поліцейські відреагували оперативно: встановили модель і марку автомобіля, його номерні знаки та розпочали першочергові заходи з розшуку правопорушника і транспортного засобу. Уже через декілька хвилин поліцейські виявили розшукуваний автомобіль на одній із вулиць міста. Чоловік намагався втекти від правоохоронців та ігнорував вимоги зупинитися. Екіпаж поліції охорони зупинив водія на вулиці Мазепи.

Правопорушником виявився 37-річний житель Тернополя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердило освідування, проведене на місці події. Під час поверхневої перевірки у його наплічнику поліцейські виявили предмет, візуально схожий на вогнепальну зброю. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також поліцейські склали на порушника протокол згідно з ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.