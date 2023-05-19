У Тернополі погасили нову марку

Нову марку «Слава Силам оборони й безпеки України! Гвардія наступу» урочисто погасили у Тернополі. 9 травня «Укрпошта» її офіційно ввела в обіг.

Спеціальне погашення здійснили представники «Укрпошти» спільно з головою Тернопільської військової адміністрації, заступником керівника обласної ради, очільниками Нацполіції краю та Національної гвардії.

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш вважає, що погашення марки «Гвардія наступу» у День Європи – це символічно. Адже наші Збройні сили сьогодні б’ють ворога і захищають не тільки Україну, а й усю Європу.

«Мотивовані хлопці та дівчата, які готові відбивати від ворога нашу Україну, проходять зараз надзвичайно складний курс навчання. Дякую усім Збройним силам України, дякую «Укрпошті», що підтримуєте цю хорошу традицію», – сказав голова військової обласної адміністрації.

Поштовий блок складається з трьох марок: Національна поліція України, Національна гвардія України та Державна прикордонна служба.

«Марка – це пам’ять. У цей нелегкий час вони відображають кожен етап героїчної оборони України й розказують усьому світу про те, що у нас відбувається, – розповіла директорка Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта» Любов Гринчишин. – Марка – це вдячність. Сьогодні ми щиро дякуємо працівникам цих підрозділів, які дарують безпеку нам».

Марку присвячено усім Силам оборони та безпеки України. Як зазначив начальник Нацполіції краю Олександр Богомол, ця та інші марки – це пам’ять про усі події, які переживають українці разом зі світом, це пам’ять про тих, хто віддав своє життя, обороняючи країну. Це вшанування усіх, хто взяв до рук зброю.

«Сьогодні усі спецпідрозділи Нацполіції – на передовій. І Нацгвардія, і прикордонники разом зі Збройними силами України намагаються захистити нашу Батьківщину, вигнати ворога. Дуже важливо, що до «Гвардії наступу» долучилося багато тернополян», – наголосив Олександр Богомол.

Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін. Спецпогашення відбулося в приміщенні Головного управління Національної поліції Тернопільщини. Загальний тираж поштового блоку – 235 000 примірників, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.