Через дефіцит пального водій рейсових автобусів змушені підносити вартість проїзду. Зокрема, така ситуація сталася з рейсом “Тернопіль-Івачів Горішній”. Автобус курсує через села Чистилів, Плотича та Івачів Долішній.

Так, від 16 травня, проїзд до кінцевої зупинки коштує 25 гривень замість 18 гривень, як то було раніше. Деталі тарифу – нижче на фото.

Пасажири розуміють, чому прийняли таке рішення, тому спокійно до цього ставляться.