Аварійні служби все ще працюють над усуненням проблем з теплопостачанням до будинків тернополян.

Зважаючи на похолодання, 4 листопада у Тернополі розпочався опалювальний період 2022/2023 для населення та інших споживачів.

Як повідомляє міська рада, впродовж вихідних аварійні служби реагували на звернення мешканців щодо відсутності тепла у будинках чи квартирах.

Відтак, за ці дні ліквідували близько 20 аварійних ситуацій у житловому фонді та три аварії на зовнішніх мережах. За результатами роботи аварійних служб теплоносій, станом на 7 листопада, подали практично на усі об’єкти житлового фонду.

Чому у деяких помешканнях досі немає «тепла»

Наразі аварійні служби ще ліквідовують аварійну ситуацію у трьох житлових будинках та проводять ремонтні роботи на теплотрасі на вул. Євгена Коновальця, 12. У зв’язку з цим теплопостачання тимчасово не подається у п’яти житлових будинках мікрорайону «Канада».

Роботи на цій ділянці теплотраси планують завершити сьогодні. Відтак, і тепло до цих помешкань тернополян розпочне надходити після ліквідації аварійної ситуації.