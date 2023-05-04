У Тернополі планують збудувати два дитячих садочки на 450 місць (відео)

“Затверджено проектно-кошторисну документацію на будівництво нового дитячого садочку на вулиці Овочевій у Тернополі.

Затверджено робочий проект дошкільної установи на 240 місць. Загальна кошторисна вартість цього об’єкта майже 119 мільйонів гривень. Для облаштування цього садочку виділена відповідна земельна ділянка у новому мікрорайоні “Північний”.

Це вже другий садочок, який ми плануємо там будувати. Попередньо ТОВА було затверджено документацію на будівництво ще одного дитячого садочку на вулиці Ігоря Пелиха на 210 місць.

Зараз ми подали ці пропозиції до уряду, оскільки планується ряд об’єктів у цьому році зробити за умов співфінансування. Ми розраховуємо отримати співфінансування і розпочати в цьому році роботи якщо не двох, то хоча б одного із цих дитячих садочків, – відзначив Сергій Надал, міський голова Тернополя.