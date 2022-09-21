На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто петицію «Дизайн-код м. Тернополя», в якій подається пропозиція щодо візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста. Дана петиція набрала у встановлений термін понад 300 голосів.

Відповідно до прийнятого рішення, доручено управлінню стратегічного розвитку міста та управлінню містобудування, архітектури та кадастру врахувати пропозицію, яку подано автором петиції щодо візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста згідно чинного законодавства.

Зміни також будуть внесенні в існуючі рішення Тернопільської міської ради, а новий проект рішення подадуть на розгляд виконавчого комітету до 01 жовтня 2022 року.