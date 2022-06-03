У зв’язку із настанням літнього періоду та значним підвищення температури повітря, під час сільськогосподарських ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.
Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:
– дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;
– наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;
– дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;
– наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Нагадаємо, цієї суботи, 4 червня традиційні ярмарки проведуть у Тернополі за адресами:
– вул. Лесі Українки, 39;
– на перетині вулиць Миру-Дружби;
– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».
До слова, сільськогосподарські ярмарки розпочали свою діяльність на початку березня. Їх у місті організували задля можливості населення придбати продукцію за нижчими цінами, ніж є у роздрібній мережі.
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