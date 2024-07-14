14.07.2024 19:56

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Тернополі під час комендантської години виявили 29-річного водія під наркотиками

14.07.2024

Ірина Нова

158

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

Цієї ночі, в період дії комендантської години, на проспекті Злуки у Тернополі поліцейські зупинили водія під наркотиками.  

Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив, що останній керував автомобілем під дією наркотичних речовин.

Також ми звернули увагу на 29-річного пасажира, який помітно нервував. Інспектори провели громадянину поверхневу перевірку та, як виявилось, не даремно.

У чоловіка патрульні виявили речовини, схожі на наркотичні, тож викликали на місце викликано слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події.

На водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, відсторонили від керування автівкою, а транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.

На Тернопільщині автобус з паломниками потрапив у ДТП: близько 30-ти людей доправили до лікарень області

 

Джерело: Патрульна поліція Тернопільській області

Теги: Тернопіль, водій, патрульна поліція, наркотичне сп'яніння

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах