У Тернополі перевірили зоокуток у парку “Сопільче”: жителі міста занепокоєні самопочуттям оленя

“В зоокутку побачили оленя в такій позі, думами, що все…помер. Але придивились – дихає, але щось рідко. Хтось же доглядає в гідропарку за тваринами?” – написала тернополянка Тамара Воронцова.
Сьогодні, 2 січня, у міському управлінні Держпродспоживслужби повідомили що працівники здійснили перевірку. Провівши огляд тварини, жодних клінічних ознак захворювання фахівцями не виявлено, тварина активна, має апетит і добре себе почуває.
“У зв’язку із сприятливими погодніми умовами та новорічними святами, кількість відвідувачів у парку збільшилась, тож спеціалісти закликають тернополян та гостей міста під час відвідування зоокутка уважно читати таблички щодо правил поведінки, які категорично забороняють годувати тварин, адже таке годування може спричинити загрозу здоров’ю та життю мешканцям звіринця” – зазначили у відомстві.