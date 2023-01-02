У Тернополі перевірили зоокуток у парку “Сопільче”: жителі міста занепокоєні самопочуттям оленя

Декілька днів тому небайдужі тернополяни висловили занепокоєнння станом оленя, який перебуває на відкритій території у зоокутку в парку “Сопільче” Тернополя.

“В зоокутку побачили оленя в такій позі, думами, що все…помер. Але придивились – дихає, але щось рідко. Хтось же доглядає в гідропарку за тваринами?” – написала тернополянка Тамара Воронцова.

Сьогодні, 2 січня, у міському управлінні Держпродспоживслужби повідомили що працівники здійснили перевірку. Провівши огляд тварини, жодних клінічних ознак захворювання фахівцями не виявлено, тварина активна, має апетит і добре себе почуває.