У Тернополі переселенцям розповіли про «композитора без нот» Василя Барвінського

«Композитор з трагічною долею», – саме під такою назвою в рамках проєкту «Відомі краяни» Тернопільської «Просвіти» та благодійного фонду «Карітас» відбулася культурно-просвітницька зустріч для внутрішньо переміщених осіб.

Її учасники дізналися більше про українського композитора, педагога, диригента, піаніста, визначного діяча української музичної культури ХХ століття Василя Барвінського. Знаємо, що він народився у Тернополі 20 лютого 1888 року. На початку 1948 року комуністичний режим позбавив великого українця волі на десять років. Більше того, чекісти силоміць змусили його підписати документ, що він дозволяє знищити всі свої рукописи.

Власне, цікаві біографічні відомості, спогади діячів української культури про Василя Барвінського щиро, проникливо підготували й представили учасникам зустрічі майбутні менеджери – студенти групи М-208 Тернопільського фахового коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя. Розповідь супроводжували відеопрезентацією про композитора. Дуже вразив, зокрема, присутніх відеоматеріал про подружжя Барвінських, якому совіти дозволили лише одну зустріч за десять років у таборах. Василя та його дружину Наталю тоді змусили розмовляти лише російською мовою. Вони того аж ніяк не бажали, тож сиділи й мовчали.

Зворушливо звучала у залі музика Василя Барвінського. Зокрема, студентка Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької Богдана Каспрук виконала «Український танець» композитора, а Яна Шершін, яка теж навчається у цьому закладі, зіграла «Прелюдію фа-дієз мажор для фортепіано».

Голова Тернопільської міської «Просвіти» Наталія Чорна подякувала організаторам та учасникам, зазначивши, що проєкт «Відомі краяни» надто потрібний для всіх українців, адже вони більше дізнаються про видатних особистостей, які творили славу Україні, нашій культурі та мистецтву, утверджували національну ідентичність і надихають нас на незламність нині, у час великої війни.

Після заходу присутні ще довго не розходилися, а ділилися власними враженнями, обмінювалися інформацією, цікавилися додатковими фактами. «Дякуємо «Просвіті», всім учасникам проєкту «Відомі краяни» за цікаву пізнавальну, виховну зустріч. Уклін їм за роботу. Божої опіки та благословення», – поділилася, зокрема, власними думками про зустріч переселенка пані Надія Герус.