Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття колаборантів і зрадників: зібрано докази добровільної співпраці з ворогом чергового «посадовця» так званого «державного митного комітету лнр».

Слідством встановлено, що 51-річний житель Старобільського району Луганщини наприкінці квітня 2022 року добровільно погодився працювати у незаконному правоохоронному органі окупантів та обійняв посаду «головного інспектора» на митному посту «Старобільськ».

Цей підрозділ «митного комітету лнр» контролює зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, зареєстрованих загарбниками на територіях Луганщини, що тимчасово окуповані ворогом після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Досудове розслідування протиправної діяльності зрадника завершено слідчими Управління СБУ в Тернопільській області. Зловмисник обвинувачується за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, повідомили у пресслужбі відомства.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.