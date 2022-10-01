Із пастирським візитом до Тернополя приїхав Глава УГКЦ Блаженніший Патріарх Святослав Шевчук.

Предстоятель УГКЦ очолив Божественну Літургію в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці з нагоди 25-річчя відновлення діяльності тернопільського осередку товариства українських студентів-католиків “Обнова”.

Товариство функціонувало за сприяння й під супроводом Йосифа Сліпого – Патріарха УГКЦ. Цьогоріч минає 130 років від дня його народження. Святослав Шевчук взяв участь у конференції «Яке наше завтра?», що відбулася в Українському домі «Перемога». Захід відвідали студенти-католики товариства «Обнова».

«Десять заповідей дав Бог ізраїльському народові саме тоді, коли він рухався із рабства до свободи. І це був вказівник, куди потрібно рухатися. Хто так живе, буде благословенний. Бо ці правила є головними елементами людяності. Ці засади є засадами здорової повноцінної людини, людини, яка має пройти цю дорогу. Від людини з маленької букви до людини з великою букви. Мені приємно спілкуватися з нашою молоддю, бо з одного боку вона є глибоко віруючою, а з іншого – шукає Бога, ніколи не задовольняється тим, що про Господа Бога вона довідалася», – зазначив Святослав Шевчук.

Додамо, Блаженніший Святослав перебуватиме в Тернополі упродовж двох днів. Патріарх візьме участь у конференціях та спілкуватиметься з молоддю. 2 жовтня Глава УГКЦ очолить Божественну Літургію у храмі св. Йосафата.