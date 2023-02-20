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У Тернополі патрульні зупинили п’яного таксиста

20.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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Сьогодні вночі, 21 лютого, у Тернополі під час патрулювання на вулиці Микулинецькій, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Hyundai.

Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1. 52 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП та евакуювали автомобіль на арештмайданчик.

Теги: Тернопіль, новини, п'яні водії, таксі, патрульна поліція

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