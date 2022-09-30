“Учора, близько опівночі, патрулюючи на вулиці Торговиці, інспектори виявили громадянина, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Поліцейські зупинили чоловіка. Спілкуючись з охоронцями порядку, останній помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили у громадянина невідому речовину рослинного походження, схожу на наркотики.