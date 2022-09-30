За одну лише нічну зміну патрульні виявили двох чоловіків, які мали з собою, ймовірно, заборонені речовини, повідомляють правоохоронці області.
“Учора, близько опівночі, патрулюючи на вулиці Торговиці, інспектори виявили громадянина, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Поліцейські зупинили чоловіка. Спілкуючись з охоронцями порядку, останній помітно нервував та весь час тримав руки в кишенях. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили у громадянина невідому речовину рослинного походження, схожу на наркотики.
Іншого чоловіка, близько 1-ї години ночі, також за порушення вимог комендантської години, патрульні зупинили на проспекті Степана Бандери. Поліцейські вирішили також перевірити вміст особистих речей громадянина, провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка поліетиленовий пакет з твердою білою речовиною, ймовірно наркотичною.” – йдеться у повідомленні.