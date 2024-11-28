У Тернополі освятили каплицю Воскресіння Христового

24 листопада на житловому масиві «Дружба» м. Тернополя відбулося освячення каплиці Воскресіння Христового. Цей захід став початком створення нової парафії, яка увійде до складу Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ. У молитві взяли участь священники та численні віряни.

Чин освячення каплиці з благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка здійснив владика Теодор Мартинюк. Архієрей у своєму слові наголосив: «Ніколи не є забагато місць молитви. Божі храми, які воздвигали наші предки були свідками глибокої віри у Бога нашого українського народу. Новий храм стане черговим свідком віри нашого народу в Господа Бога…».

Також як наголосили у прес-службі архієпархії: «Створення парафії стало відповіддю на духовні потреби мешканців цього мікрорайону, де до цього не було власного церковного осередку. Парафія Воскресіння Христового буде служити для віруючих центром духовного життя, молитви за Україну та українське військо».