У Тернополі обрали нового голову Молодіжної міської ради

1 грудня відбулася перша сесія 8-го скликання Тернопільської Молодіжної міської ради. Під час сесії обрали нового голову Молодіжної міської ради, секретаря та заступників для роботи на найближчий рік.

Про це повідомили у міській раді.

Новим головою Молодіжної міської ради став Валентин Пижик – делегат від Університетської ради студентів Західноукраїнського національного університету. Також до нового скликання увійшло 33 представників: 3 з міського учнівського парламенту «Наснага», 6 представників студентських самоврядувань ВНЗ та 24 із молодіжних громадських організацій Тернополя.

Новообраного голову Молодіжної міської ради привітав міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Молодіжна міська рада – це ваш голос у прийнятті рішень. Це можливість реально впливати на те, як розвивається місто. Голова Молодіжної ради стане моїм радником з молодіжних питань. Це означає, що ми будемо працювати пліч-о-пліч. Я знаю – у вас є сили змінювати Тернопіль. Я бачу це у ваших очах, у вашій енергії. І я хочу, щоб ця енергія працювала на благо нашого міста. Дякую всім, хто сьогодні взяв участь у виборах. Ви берете на себе відповідальність – і це найголовніше. Тернопіль потребує таких людей», – зауважив Сергій Надал.

Додамо, що Молодіжна міська рада є консультативно-дорадчим органом, який представляє інтереси молоді громади та сприяє участі молодих людей у прийнятті рішень, що стосуються життя міста.