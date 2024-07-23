У Тернополі навчальний рік розпочнеться 2 вересня

Новий навчальний рік 2024-2025 рр. у школах Тернополя розпочнеться у вересні, як і в минулі роки, повідомляють у міській раді.

Традиційно навчальний рік розпочинався 1 вересня і завершувався не пізніше 1 липня наступного року й тривав не менше 175 навчальних днів, про що зазначено у частині третій статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Але в умовах воєнного стану зупиняється дія цього положення. І тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення під час воєнного стану тепер визначаються Кабінетом Міністрів України. Ця норма прийнята для того, щоб гнучко реагувати на виклики під час війни.

Згідно з постановою уряду, новий навчальний рік 2024-2025 рр. у школах розпочнеться у понеділок, 2 вересня, і завершиться 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території. У червні Міністерство освіти і науки України також рекомендувало вишам, коледжам і училищам розпочати навчальний рік з серпня та проводити заняття у теплі місяці року.

Додамо, у Тернополі розглядалася можливість початку навчального року з 19 серпня, і для цього було проведено онлайн-голосування серед тернополян, вчителів та батьків школярів. 1598 тернополян взяли участь у голосуванні та з них 1314 осіб (82,2%) не підтримали перенесення початку навчального року.