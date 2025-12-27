У Тернополі нагородили найкращі футбольні команди та найкращих гравців 2025 року

За підсумками сезону 2025 р. в готельно-діловому комплексі «Ватра» 19 грудня відбулась урочиста церемонія нагородження, у якій взяли участь команди-призери чемпіонату Тернопільської області та ветеранських змагань.

Найкращі футбольні команди та кращих гравців привітав голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик.

Очільник тернопільського футболу подякував за футбольний рік гравцям, тренерам, керівникам команд, головам громад, спонсорам, меценатам, вболівальникам та всім тим, хто долучився до проведення футбольних змагань на Тернопільщині.

Опісля Тарас Юрик при допомозі ведучого футбольного свята Сергія Фалендиша вручили футболістам, тренерам та керівництвам команд заслужені нагороди – медалі, грамоти, кубки та цінні подарунки.

Кульмінацієїю дійства стало нагородження кращих з кращих за підсумками чемпіонату Тернопільської області 2025 року.

Отож, чемпіонат області. Найкращі.

Воротар – Тарас Таращук (ФК «Збараж»).

Захисник – Андрій Труш (ФК «Борщів»).

Півзахисник – Станіслав Симчук («Галич»).

Бомбардир – Тарас Гром’як («Агрон»).

Кращий тренер року – Сергій Богородіченко («Агрон») – 20 м’ячів.

Кращий гравець року – Тарас Гром’як («Агрон»).

«Золотий» матч: ФК «Борщів» – «Агрон» (В. Гаї) – 0:1.