У місті продовжують демонтовувати незаконно розміщені кіоски.

Сьогодні, 28 вересня робоча група в присутності працівників поліції демонтувала кіоск, який був розміщений Тарнавського, поблизу зупинки «Володимира Великого».

Також з технічних причин частково демонтували тимчасову споруду на Тарнавського (продаж овочів та фруктів) поруч з будинком на вул. Василя Симоненка, 2-А.

МАФи були влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без дозвільних документів, повідомляють в міській раді.

Демонтовані частини тимчасової споруди знаходяться на зберіганні на території, яка охороняється за адресою вул. Чернівецька, 35.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 07.09.2022 року №934 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

На Тарнавського, окрім двох демонтованих МАФів, «заберуть» ще: