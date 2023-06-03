На Тернопільщині школярі зібрали гроші на авто для ЗСУ

У місті Збараж, що на Тернопільщині, вчителі разом з дітьми зібрали гроші на автомобіль та передали його на потреби ЗСУ.

Jeep Cherokee купили учні та вчителі Збаразького ліцею N1.

Ключі від автомобіля урочисто передали керівнику волонтерського штабу Володимиру Голоднюку під час свята “Останнього дзвоника” 31 травня.

“Щоб зібрати потрібну суму, доклали зусиль кожен із 820 учнів та 65 вчителів. Організовували ярмарки, на яких продавали різноманітну домашню випічку, ставили благодійні концерти, розігрували лотереї. Зібраних коштів вистачило і на авто, і на його ремонт, а також на пальне, щоб привезти джип з-за кордону, ще й трохи залишилось. Тепер будемо збирати на дрон”, – відзначила директор ліцею Оксана Богатюк.

Авто, як повідомив Володимир Голоднюк, буде передане у 105 бригаду територіальної оборони, де служать багато мешканців Збаразької громади.

У 70-ох учнів батьки воюють, 26 школярів приїхали із територій України, небезпечних для проживання через російську агресію.

Також за словами директора ліцею, вчителі закладу впродовж понад двох місяців щотижня готували обіди для поранених, які лікуються на території Збаразької громади.