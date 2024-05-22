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У Тернополі на місяць обмежили рух транспорту на трьох вулицях

22.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Офіційно

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У межах трьох вулиць у Тернополі внесено зміни в схемі організації дорожнього руху у зв’язку з ремонтом теплової мережі від котельні на вулиці Лемківська, 23.

Роботи триватимуть впродовж тридцяти днів, повідомили у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” .

Тимчасова схема організації дорожнього руху на період виконання робіт.

Також, через проведенням ремонтних робіт на транспортній розвʼязці вулиць Микулинецької— Торговиці— Князя Василя Костянтина Острозького — Гайової — Замонастирської рух транспорту ускладнений.

Прохання до водіїв враховувати дану інформацію при плануванні маршрутів та бути уважними, звертати увагу на нові дорожні знаки та дбати про власну безпеку і безпеку інших.

У Тернополі завтра буде частково обмежений рух транспорту

Джерело: КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"

Теги: Тернопіль, організація руху, ремонт котельні, КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"

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