У Тернополі молодики на самокаті під час комендантської години доставляли наркотики

Зловмисників зупинили співробітники патрульної поліції під час комендантської години, коли ті на самокаті пересувалися містом. Під час поверхневого огляду в молодих людей було виявлено пів сотні закладок з наркотичною речовиною.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили підозру двом жителям Кременецького району. Молоді люди винайняли житло в обласному центрі та надавали «кур’єрські» послуги. Щоправда, товар, який вони доставляли, – поза законом. В орендованій квартирі під час обшуку поліцейські знайшли та вилучили наркотичні речовини й матеріали для їх фасування.

Зловмисникам інкриміновано частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, за попередньо змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.