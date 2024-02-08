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У Тернополі майже три тижні тіло жінки пролежало у замкненій квартирі

08.02.2024

Зоряна Деркач

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Оперативно, Новини, Тернопіль

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Майже три тижні у квартирі на вулиці Лесі Українки пролежало тіло 87-річної жінки.

За словами її брата, він з родиною мешкає в сусідній області. Із сестрою спілкувався телефоном не часто. Востаннє чоловік говорив з нею ще в січні. У лютому перетелефонував, але мобільний був вимкнений. Родич приїхав до Тернополя, прийшов до квартири, але йому ніхто не відчинив.

За вказаною адресою він викликав поліцію та спецслужби. Коли вони відімкнули двері та увійшли до квартири, то виявили бездиханне тіло пенсіонерки. На тілі жінки слідів насильницької смерті експерт не виявив.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “природна смерть”.

Теги: Тернопіль, рятувальники, тіло жінки

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