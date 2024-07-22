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У Тернополі майор застрелив військового з яким зраджувала його дружина

22.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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21 липня, близько 3 ночі, у одному із готелів Тернополя майор застрелив військовослужбовця прикордонної служби.

Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

“Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів”, — розповіла Юлія Шевченко.

Речниця каже, станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Суспільне

Теги: Тернопіль, застрелив військового

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