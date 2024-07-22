У Тернополі майор застрелив військового з яким зраджувала його дружина

21 липня, близько 3 ночі, у одному із готелів Тернополя майор застрелив військовослужбовця прикордонної служби.

Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

“Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів”, — розповіла Юлія Шевченко.

Речниця каже, станом на зараз офіцера затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.