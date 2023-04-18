У Тернополі із першим сольним концертом виступить YAKTAK

Його голос закохує з перших нот, а його пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування.

6 травня у Тернополі в ПК “Березіль” із першим великим сольним концертом виступить талановий та харизматичний YAKTAK. Подія відбудеться у рамках першого концертного туру містами України, повідомили організатори VINIL Concert agency .

YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення.

У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль — витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні «Не мовчи», «Чекає вдома», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті» з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Ще однією особливістю YAKTAK є гітара. На кожну композицію вона одягається у образ, який перегукується із піснею, із словами та музикою, що звучать.

“Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане сольний концерт 6 травня. Побачимось у ПК “Березіль”, – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency .

Подія у Тернополі відбудеться у рамках першого концертного туру YAKTAK містами України. Він охопить такі міста, як Івано-Франківськ (23.04), Червоноград (27.04), Буськ (29.04), 28.09 (Львів, два концерти), Луцьк (30.04), Рівне (05.05), Тернопіль (06.05), Хмельницький (07.05), Вінниця (14.05) Калуш (19.05), Чернівці (21.05) Кам’янець-Подільський (22.05), Ужгород (25.05), 28.05 (Мукачево) та інші.

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