Горіти почало у квартирі на четвертому поверсі, але через сильне задимлення, двох людей з п’ятого поверху довелося евакуювати з допомогою автодрабини.

5 листопада о 17.23 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у Тернополі на вул. Героїв Крут.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Тернопільській області.

До місця події направили два відділення рятувальників, автодрабину та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

Горіння виникло у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Через значне задимлення, двох людей з квартири п’ятого поверху, довелося рятувати з допомогою автодрабини.

Вогнеборці виявили, що горів диван у кімнаті, та погасили його підручними засобами. Також обстежили інші квартири та провітрили приміщення.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні