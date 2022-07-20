Усі підвальні приміщення будинків мають бути розчищеними і відкритими під час повітряної тривоги у Тернополі. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Сергій Надал.

Я сьогодні вкотре наголосив на цьому головам ОСББ і керівникам обслуговуючих підприємств. Перевірю особисто. Прошу тернополян також це контролювати. Підвал – це найближче сховище для жителів будинку, – каже Сергій Надал.

Міський голова зазначає, до п’ятниці, 22 липня, ОСББ і управителі будинків мають: