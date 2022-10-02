У Тернополі директорку навчально - реабілітаційного центру нагороджено орденом святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня
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У Тернополі директорку навчально – реабілітаційного центру нагороджено орденом святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня

Ірина Нова
02.10.2022
в Новини, Освіта, Події, Суспільство, Тернопільщина
У Тернополі директорку навчально – реабілітаційного центру нагороджено орденом святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня
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З благословення Блаженнійшого Митрополита Епіфанія напередодні Дня працівників освіти заслужену нагороду отримала Ірина Ярославівна Король.

Керівницю Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради було відзначено високою церковною нагородою – орденом святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня.

Як було представлено, Ірину Король відзначено за духовність та самовіддану любов до дітей, жертовну працю на благо українського народу для утвердження миру.

Отець Василь Мокрицький та отець Василь Іванів святковим молебнем розпочали свято з нагоди Дня працівників освіти.

Шкільна родина щиро молилася за мир та перемогу в Україні.

Учні-старшокласники привітали концертом своїх наставників та працівників школи.

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Ірина Нова

Ірина Нова

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