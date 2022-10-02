У Тернополі директорку навчально – реабілітаційного центру нагороджено орденом святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня

Керівницю Тернопільського навчально-реабілітаційного центру Тернопільської обласної ради було відзначено високою церковною нагородою – орденом святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня.

Як було представлено, Ірину Король відзначено за духовність та самовіддану любов до дітей, жертовну працю на благо українського народу для утвердження миру.

Отець Василь Мокрицький та отець Василь Іванів святковим молебнем розпочали свято з нагоди Дня працівників освіти.

Шкільна родина щиро молилася за мир та перемогу в Україні.

Учні-старшокласники привітали концертом своїх наставників та працівників школи.