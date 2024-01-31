У Тернополі двоє чоловіків виготовляли фальшиві документи для виїзду за кордон ухилянтів

Фігуранти підробляли бланки та штампи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Завдяки фальшивим документам військовозобов’язані чоловіки уникали мобілізації та могли безперешкодно виїхати за кордон. Вартість послуги оцінювали у 12 тисяч доларів США.

Злочинну діяльність організували двоє жителів Тернополя. У фальшиві медичні документи ділки вписували вигадані важкі діагнози. Це дозволяло чоловікам ухилитися від призову на військову службу та надалі перетнути кордон.

Одного з організаторів схеми правоохоронці затримали під час отримання коштів від військовозобов’язаного чоловіка за допомогу у виготовленні фальшивих документів.

У ході проведення обшуків у підозрюваних вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, документи із доказами їх протиправної діяльності.

Організатору та його спільникові слідчі оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Заходи з викриття зловмисників поліцейські проводили спільно з оперативниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконного каналу перетину кордону.