У Тернополі до Дня всіх закоханих виступить гурт KAZKA

У найромантичніший день року, 14 лютого, гурт KAZKA запрошує на концерт у Тернополі.

Відбудеться подія в Палаці культури «Березіль». Початок о 19:00.

У цей вечір пануватимуть емоції, пристрасть, тепло та звісно ж – кохання! І це все від гурту KAZKA – амбасадора сучасної української музики у світі, чиї пісні прослухали в Інтернеті понад мільярд разів.

KAZKA стала «гуртом року» в Україні 2021 за версією музичної премії YUNA та «гуртом року» за версією музичної премії M1 Music Awards. Цей музичний гурт став справжньою світовою сенсацією. Трек групи «Плакала» увійшов у ТОП-100 найпопулярніших пісень на планеті Земля! Це перший український гурт, що потрапив до GLOBAL SHAZAM, став рекордсменом серед вітчизняних артистів – більше ніж 500 МЛН переглядів на YOUTUBE та більше 1 МЛРД стрімів.

Їх композиції несуть нереальний емоційний заряд, а шоу-програми захоплюють увесь світ. Музика від KAZKA зачаровує та потрапляє в самісіньке серце! 14 лютого гурт даруватиме ці всі емоції усіх закоханим, і це все – завдяки нашим Збройним силам!