8 травня мами та їхні діти можуть взяти участь в безкоштовному святковому заході, який відбудеться в Тернополі.

У День матері ми організовуємо безкоштовне свято для діток від 5 до 15 років та їхніх матусь, – повідомив в соцмережі Олександр Хома. – На вас чекає насичена програма, а саме: аквагрим, настільні ігри, танці, руханки, смаколики, сімейні фотосесії та ще багато цікавого. А поки дітки розважатимуться, у нас є спеціальна програма для матусь, тому не пропустіть.

Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА. Захід триватиме з 12:00 до 16:00 Локація: школа ThinkGlobal (вул.Тролейбусна 9б).

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За детальнішою інформацією телефонуйте: 0638398413 або 0976117654 (вайбер і телеграм) ОРГАНІЗАТОРИ ПОДІЇ: ThinkGlobal Ternopil, «Україно-Турецький Благодійний фонд»/«Ukrayna-Türkiye Yardım Fonu» та Благодійний фонд PRO