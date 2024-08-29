У Тернополі до 10 років позбавлення волі засудили колаборантку із Запорізької області

За даними слідства, жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами та очолила в окупаційній адміністрації відділ соціального захисту.

Відомо, що жителька селища Кам’янка, очоливши відділ з питань соціального захисту населення в так званій “Куйбышевской военно-гражданской администрации”, допомагала росіянам реалізовувати державну політику, а також встановлювати окупаційний режим:

“Зокрема, вона проводила співбесіди із працівниками Кам’янської селищної ради, під час яких схиляла їх підтримувати окупаційну владу та працевлаштовуватися в окупаційній адміністрації селища”, — йдеться в повідомленні.

Також у жінки були повноваження незаконно встановлювати опіку над українськими дітьми-сиротами, щоб надалі вивозити в Росію.

Суд визнав її винною за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, строком на 15 років з конфіскацією.

Наразі тривають комплексні заходи щодо розшуку колаборантки.

Джерело: Управління СБУ Тернопільської області