На перемогу в Тернополі працюють не лише дорослі, але й діти. 11-річна Христина, 8-річний Павлик та 6-річний Марко за 3 дні зібрали 15 тис. 83 грн для потреб Збройних сил України. Діти організували благодійний ярмарок, де продавали домашню випічку, желе та лимонад.

Діти дружать уже давно, тож, коли у найстаршої Христинки виникла ідея організувати ярмарок, хлопці одразу ж погодилися її реалізувати.

Павлик прийшов додому і каже: «Мамо, ми хочемо зібрати кошти нашим захисникам. Чи можеш мені допомогти?». Звичайно, я його підтримала. Ми приготували для ярмарку желе з ягодами та фруктами, – розповіла Терену мама Павлика Зоряна Клап.

Благодійний ярмарок тривав три дні у центрі Тернополя. Кожному, хто долучився до збору коштів, діти давали синьо-жовті стрічки.

Діти були дуже задоволені. Павлик каже мені: «Мамо, уявляєш, були люди, які просто давали 500 грн і навіть здачі не хотіли», – пригадує мама хлопчика.

Це була перша ініціатива від Христини, Марка та Павлика, проте точно не остання.