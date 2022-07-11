На перемогу в Тернополі працюють не лише дорослі, але й діти. 11-річна Христина, 8-річний Павлик та 6-річний Марко за 3 дні зібрали 15 тис. 83 грн для потреб Збройних сил України. Діти організували благодійний ярмарок, де продавали домашню випічку, желе та лимонад.
Діти дружать уже давно, тож, коли у найстаршої Христинки виникла ідея організувати ярмарок, хлопці одразу ж погодилися її реалізувати.
Павлик прийшов додому і каже: «Мамо, ми хочемо зібрати кошти нашим захисникам. Чи можеш мені допомогти?». Звичайно, я його підтримала. Ми приготували для ярмарку желе з ягодами та фруктами, – розповіла Терену мама Павлика Зоряна Клап.
Благодійний ярмарок тривав три дні у центрі Тернополя. Кожному, хто долучився до збору коштів, діти давали синьо-жовті стрічки.
Діти були дуже задоволені. Павлик каже мені: «Мамо, уявляєш, були люди, які просто давали 500 грн і навіть здачі не хотіли», – пригадує мама хлопчика.
Це була перша ініціатива від Христини, Марка та Павлика, проте точно не остання.
Вони хочуть знову щось організувати на наступні вихідні. Не знаю чи це буде випічка, чи щось інше. Але діти вже працюють над малюнками, – каже Зоряна Клап.