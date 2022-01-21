У Тернополі школярі переходять на дистанційну форму навчання. Як повідомили журналістам в Управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, через збільшення хворих на Covid-19 поки що на карантин йдуть учні 5-11 класів.

Ситуація змінюється щогодини. Станом на 13:40 годину 20 січня на дистанційне навчання перейшли 35 класів з 16-ти шкіл Тернополя. Від завтрашнього дня на дистанційне навчання переходить ЗОШ №4 (5-11 класи), а також ЗОШ №8. Вирішується питання про перехід на дистанційне навчання у ЗОШ№21″, – зазначили у відомстві. повідомляє Файне місто.

Станом на 19 січня на коронавірус у Тернополі захворіли 38 школярів та 48 працівників загально-освітніх закладів.

Що стосується дошкільних навчальних закладів Тернополя, то в Управлінні освіти і науки ТМР кажуть – у садочках критичної ситуації немає. На сьогодні ДНЗ працюють у звичному режимі.

Варто зазначити, що рішення про перехід або ж ні учнів школи на дистанційну форму навчання приймає безпосередньо адміністрація освітнього закладу.