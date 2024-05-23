У Тернополі демонтували понад 60 незаконних вивісок

У Тернополі 23 травня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу тимчасових споруд, спільно з управлінням муніципальної інспекції, в присутності поліцейських демонтували 62 рекламні конструкції.

Про це інформують у міській раді.

Конструкції були розміщені на елементах вуличного обладнання по вулицях Євгена Коновальця, вул. Галицька, вул. Мирона Тарнавського в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року № 791 «Про демонтаж рекламних засобів».

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться на території під охороною, за адресою вул. Лесі Українки, 5А. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив», що за адресою просп. Степана Бандери, 94, по питанню відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.